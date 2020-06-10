كورونا.. برلمان كردستان العراق يمدد تعليق جلساته 15 يوما

إبراهيم صالح/ الخليج 365

قرر برلمان إقليم كردستان شمالي العراق، الأربعاء، تمديد تعليق جلساته أسبوعين آخرين، خشية تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لرئاسة برلمان الإقليم، غداة إجراء فحوص للنواب والموظفين كشفت عن وجود إصابات.

وقال البيان إن "جميع أعضاء البرلمان إضافة إلى الموظفين، خضعوا لفحص فيروس كورونا، الثلاثاء، تمهيدًا لاستئناف أعمال البرلمان".

وأوضح أن "الفحوصات كشفت تسجيل حالات إيجابية (مصابة بالفيروس)"، دون تحديد عدد أو أسماء المصابين.

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وبناء على ذلك، قررت رئاسة البرلمان بإقليم كردستان، تعليق الجلسات أسبوعين آخرين، خشية تفشي فيروس كورونا، وفق البيان ذاته.

فيما قال مصدر برلماني عراقي، تحفظ عن ذكر اسمه للأناضول، إن فحوص كورونا كشفت عن إصابة نائب و3 موظفين بالبرلمان.

ومنذ منتصف مارس/ آذار الماضي، أعلن برلمان إقليم كردستان تعليق جلساته، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من تفشي كورونا.

وحتى مساء الثلاثاء، سجل العراق إجمالا 14 ألفاً و268 إصابة بفيروس كورونا، بينها 392 وفاة، و5 آلاف و831 حالة تعاف.

وجددت الحكومة العراقية قرارا بفرض حظر تجوال شامل عقب عطلة عيد الفطر، وحتى الأحد المقبل، عقب تزايد وتيرة الإصابات بكورونا في البلاد.

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