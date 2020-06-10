بذكرى سقوط الموصل.. الكاظمي: لن نسمح بتكرار ما حصل

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بعدم السماح بتكرار سقوط مدينة الموصل (شمال) بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء حديث الكاظمي خلال زيارته للموصل في ذكرى سقوط المدينة بيد التنظيم الإرهابي عام 2014.

وذكر بيان صادر عن الحكومة، أن الكاظمي اجتمع مع قادة الأمن فور وصوله إلى الموصل، ثم زار جامع النوري الذي يجري إعادة إعماره بعد أن دمره "داعش" قبيل طرده من المدينة.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله: "يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014".

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وأشار إلى أن "الفساد وسوء الإدارة كانا سببا في حصول الكوارث السابقة".

وأضاف أن "تحرير الموصل شارك فيه كل أبناء البلد، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة".

وشدد الكاظمي قائلا: "لن نسمح بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب، إننا نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها".

وفي 10 يونيو/ حزيران 2014، اجتاح مسلحو تنظيم "داعش" الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد بعد بغداد، وسيطروا عليها خلال ساعات بعد انهيار قوات الجيش.

وخلال الأيام القليلة اللاحقة، تمدد "داعش" وسيطر على ثلث مساحة البلاد في الشمال والغرب، قبل أن تبدأ حملة عسكرية مضادة بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، وتمت استعادة أراضي البلاد بعد حرب استمرت 3 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.