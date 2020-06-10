"حملة المقاطعة" تستنكر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

غزة/ الخليج 365-



استنكرت "حملة المقاطعة في فلسطين"، الأربعاء، الرحلات الجوية التطبيعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل.

وقالت الحملة (غير حكومية وتسعى إلى مقاطعة إسرائيل) في بيان لها، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف الشعبي والرسمي الفلسطيني يرفض أي مساعدات تُستغل، لتشكل جسراً للتطبيع بين الدول وبين إسرائيل".

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وأضافت "هذه الرحلات مستهجنة وخاصة في هذا الوقت الحساس من تاريخ القضية الفلسطينية، ومع ما يرسم له الاحتلال من خطة ضم الأراضي التي تسعى لتنفيذها الحكومة الصهيونية، تمنح الاحتلال الشرعية والضوء الأخضر، لزيادة وتيرة هجماته الوحشية العنصرية على الفلسطينيين، والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم".

ودعت الحملة "كافة الأحزاب والهيئات الإماراتية والعربية"، إلى التحرك لإدانة واستنكار هذه "الرحلات المخزية، واتخاذ كافة الإجراءات لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها".

ومساء الثلاثاء، حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب مدينة تل أبيب، وذلك للمرة الثانية في غضون شهر، في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.