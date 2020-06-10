"الشعبية": "الإمارات" مُنفّذة السياسات التآمرية في المنطقة

القدس/ الخليج 365-

قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأربعاء، إن إصرار دولة الإمارات، في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يؤكد أنها "راعٍ ومنفذ للسياسات التآمرية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة العربية".

وقالت الجبهة في بيانٍ أصدرته، ووصل وكالة الخليج 365، إنّ "تصاعد وتيرة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، والوصول لحد تسيير رحلات طيران مباشرة بينهما، يُشكل إمعانًا في طعن القضية الفلسطينية وتضحيات شعبنا وأمتنا العربية."

ومساء الثلاثاء، حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب مدينة تل أبيب، وذلك للمرة الثانية في غضون شهر، في رحلة علنية مباشرة من أبو ظبي إلى إسرائيل.

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وقال البيان "إن الإمارات باستمرارها في التطبيع العلني وغير العلني، تريد أن تؤكّد أنها عرّاب التطبيع مع الاحتلال، وراعٍ ومنفذ للسياسات التآمرية الصهيونية والأمريكية في المنطقة العربية".

وتابع البيان "ندعو الجماهير العربية الحرة، وخاصة شعب الإمارات الشقيق، وجميع قوى حركة التحرّر العربية إلى التصدي لجريمة التطبيع، التي يواصل نظام الإمارات ارتكابها جهاراً نهاراً ضارباً بعرض الحائط قرارات القمم العربية".

ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين البلدين.

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