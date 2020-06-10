"تيكا" التركية تقدم مساعدات طبية لجنوب السودان

أنقرة/ الخليج 365
قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات طبية للأسر المحتاجة في جنوب السودان، في إطار مكافحة فيروس كورونا.
وأفاد بيان صادر عن الوكالة، الأربعاء، أن المساعدات الطبية وزعت على 510 أُسر في العاصمة "جوبا".
وفي مراسم التسليم، أوضح تورغوت غازيغيل، نائب منسق الوكالة في جوبا، أن جنوب السودان واجه صعوبات في تلبية احتياجاته الطبية والغذائية بسبب إغلاق الحدود البرية وإيقاف الحركة الجوية ضمن تدابير مكافحة كورونا.
وأضاف أنهم بدأوا بتقديم مساعدات طبية للمحتاجين في جنوب السودان، عقب إنتهاء أنشطتهم الخيرية في شهر رمضان.
وأشار أنهم سيركزون هذا العام على دعم المشاريع في مجال الزراعة والتعليم والصحة، لزيادة فرص التدريب المهني والتوظيف.
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