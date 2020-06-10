وفاتان و322 إصابة بكورونا بين أطباء العراق

بغداد / ابراهيم صالح / الخليج 365

كشفت نقابة الأطباء في العراق، الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و322 إصابة بكورونا بين الأطباء في البلاد منذ ظهور الجائحة.

وقالت النقابة في بيان، أوردت فيه إحصائية تشمل المحافظات عدا إقليم كردستان (شمال)، إن "العدد الكلي للإصابات المؤكدة بين صفوف الأطباء بلغ 324 بينها حالتا وفاة".

وأضافت أن الإصابات والوفيات بالفيروس طالت 200 طبيب و124 طبيبة.

وأردفت النقابة أن "بغداد هي أكثر المحافظات تسجيلا للإصابات والوفيات بصفوف الأطباء بـ170 حالة، تليها البصرة (جنوب) بـ37 حالة، ثم كربلاء (وسط) بـ27 حالة".

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وأشارت أن "الحالات المصابة من الأطباء تتراوح بين الشديدة والحرجة، ويُتوقع ارتفاع عدد الإصابات في الأيام القادمة".

وحتى مساء الثلاثاء، سجل العراق 14 ألفا و268 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 392 وفاة و5 آلاف و831 حالة شفاء.

وعادت الحكومة لفرض حظر التجوال الشامل بدءا من أواخر مايو/أيار ويسري حتى الأحد المقبل عقب تزايد وتيرة الإصابات بكورونا في الأسابيع الأخيرة.

وتسود المخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي حال ارتفاع أعداد الإصابات على نطاق واسع نظرا للبنية التحتية المحدودة في القطاع الصحي.

وفرض العراق حظر التجوال لأول مرة في 17 مارس/آذار الماضي، قبل أن يخفف قيوده في 21 أبريل/نيسان الماضي؛ حيث سُمح بتجوال السكان خلال ساعات النهار عدا يومي الجمعة والسبت اللذين طُبق فيهما حظرا شاملا.

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