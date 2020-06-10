إسطنبول / الخليج 365
أعلنت نقابة الأطباء المصرية، الأربعاء، وفاة 3 من أعضائها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتوفين بين الأطباء إلى 58.
جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات، نشرتها صحف محلية، بينها "الوطن" و"اليوم السابع" (خاصتان).
ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى، لكن النقابة نعت عبر 3 بيانات منفصلة خلال الساعات الأخيرة، وفاة الأطباء فايق ديمتريوس في محافظة الأقصر (جنوب)، وصلاح عبد ربه بالعاصمة القاهرة، ورأفت القاضي في محافظة أسوان (جنوب)، متأثرين بإصابتهم بكورونا.
والثلاثاء، خاطبت النقابة في بيان، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة هالة زايد، لتشديد إجراءات حماية الطواقم الطبية.
وحدد البيان 7 مطالب، أبرزها توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية وأدوات مكافحة العدوى، وتشديد التأمين الشرطي على مستشفيات العزل، وزيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها إجراء فحوص كورونا.
ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى وفاة ما يزيد على 120، وإصابة نحو 400 في عموم البلاد.
وحتى مساء الثلاثاء، سجلت مصر إجمالا 36 ألفا و829 إصابة بكورونا، بينها ألف و306 وفيات، و9 آلاف و786 حالة تعاف.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. عدد الأطباء المتوفين بكورونا يرتفع إلى 58 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.