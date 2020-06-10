شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من انتشار كورونا.. تطبيق «خرائط جوجل» يطلق مزايا جديدة لتجنب الازدحام والتنقل بشكل آمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يساهم تطبيق “خرائط جوجل ” في مكافحة كورونا بإضافة مزايا لتجنب الازدحام والتنقل بشكل آمن مع تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسيتيح هذا التطبيق بعض الخدمات عند الاضطرار “للخروج سواء بالسيارة أو وسائل النقل العام”، وفق ما أوضح “غوغل مابس”.

وفي البلدان المعنية بالتحديث الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، والأرجنتين، والبرازيل، وتايلاند، سيتلقى المستخدمون تنبيهات إذا تأثرت رحلتهم بالمترو أو الحافلة بالقيود المرتبطة بوباء كورونا.

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كما سيتلقاها أيضاً سائقو السيارات الذين يستعدون لعبور الحدود الأمريكية مع كندا، والمكسيك، في حال وجود ضوابط إضافية.

وستعرض تنبيهات للذين يستخدمون التطبيق للانتقال إلى المراكز الطبية أو مراكز اختبار كورونا ، لتجنب الازدحام.

ويستخدم تطبيق خرائط جوجل البيانات من مواقع السلطات الوطنية والمحلية، وبيانات المستخدم تبقى مجهولة الهوية لتجنب اختراق مبدأ احترام الخصوصية.

وأضاف التطبيق لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي، سينبّه الركاب بالحشود المحتملة في العربات والمحطات”.

وعند توفر البيانات، سيتمكن المستخدمون من استشارة التطبيق ومعرفة أوقات الذروة في كل محطة.