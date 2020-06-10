دبي تسمح بـ 8 أنشطة سياحية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تحديثاً للقواعد الارشادية للأنشطة السياحية في دبي والتي تأتي تماشيا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا للبيان.



وبحسب القواعد الارشادية الجديدة تم السماح بثمانية أنشطة سياحية جديدة، تشمل رحلات السفاري الصحراوية ومغامرات القيادة على الكثبان الرملية ورحلات مراكب الداو الشراعية والكياكينج والمنطاد الهوائي والهليكوبتر والجايروكوبتر والانزلاق بالحبل.

وفيما يتعلق برحلات السفاري الصحراوي، أوصت الارشادات بتطهير شامل ودقيق للأسطح والأماكن التي تكثر ملامستها بحد أدنى مرة كل ساعة أو بعد كل استخدام وتوفير أجهزة تعقيم أوتوماتيكية بدون لمس داخل المركبات.

وألزمت كل مجموعة استخدام مركبة واحدة وبشكل حصري، وتمنع القواعد الارشادية الزوار من المركبة والتوجه للمحلات عند نقاط التفتيش، ولكن بإمكانهم طلب البقالة إلى السيارة ولا يُسمح باستخدام الحمامات عند نقاط التجمع الا في حال تمّكن مشغلي الرحلات من توفير مواد التطهير والتعقيم المناسبة لتنظيف الحمامات.

واشترطت الاجراءات الجديدة السماح بالحجز عن طريق الإنترنت فقط وعدم توفير امكانية الانتظار عند مكتب الاستقبال ويجب ألا تزيد الطاقة الاستيعابية داخل كل مركبة عن 3 أشخاص من ضمنهم السائق وبحد أقصى 5 أشخاص للعائلة الواحدة من دون السائق.

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وألزمت الاشتراطات جميع الموظفين بتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي بحسب إدارة الصحة والسالمة في بلدية دبي والتأكد من ترك مسافة 2 متر بين الاشخاص ومسافة 4 متر بين مجموعتين والحد الاقصى لكل مجموعة هو 5 أفراد.

وسمحت القواعد الارشادية الجديدة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 ـ60 عاماً بممارسة هذا النشاط ومنعت الافراد المصابون بأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي بالمشاركة في هذه الانشطة، وفرضت على جميع المشاركين ارتداء الاقنعة.

وفيما يتعلق بالقيادة على الكثبان الرملية ألزمت القواعد الارشادية المشغلين بالسماح لشخص واحد فقط للدراجة كحد اقصى وعلى جميع الموظفين تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي بحسب إدارة الصحة والسالمة في بلدية دبي.

أما فيما يتعلق برحلات مراكب "الداو" الشرعية فقد ألزمت القواعد الارشادية الجديدة المشغلين بعدم زيادة القدرة الاستيعابية لتلك المراكب عن 50% مع ترك مسافة 2 متر بين مجموعات الاشخاص سواء العائلات أو الأفراد.

وفيما يتعلق بأنشطة الهليكوبتر أو "سي وينج"، أوصت التحديثات الجديدة بضرورة الحجز عن طريق الإنترنت فقط وبضرورة تخفيض الطاقة الاستيعابية أثناء الطيران لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي (2 متر) او عائلة مكونة من 4 اشخاص يحد اقصى بالإضافة الى الطيار ويتم تقديم الوجبات الباردة المغلفة بإحكام واستعمال الادوات ذات الاستخدام الواحد.

وبخصوص أنشطة الانزلاق بالحبل سمحت القواعد الارشادية لشخصين فقط كحد أقصى.

وأوصت القواعد الارشادية الجديدة التي أعلنت عنها دائرة السياحة والتسويق التجاري بي دبي بمنع 3 أنشطة وفعاليات، هي غرف الصلاة والحفلات والفعاليات والتخييم في الصحراء