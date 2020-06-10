شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض الثلاثاء.

وأضافت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج، وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض، وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

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