الإمارات تعلن عن موعد افتتاح منتجع "قلب أوروبا" الفاخر في دبي... فيديو

ويضم المنتجع الفاخر الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار ست جزر اصطناعية وهو قيد الإنشاء حاليا، حسب ما أظهرت لقطات يوم الاثنين.

والمشروع الضخم جزء من دبي العالمية، وهو أرخبيل مؤلف من 300 جزيرة اصطناعية بدأ بناؤها في عام 2003.

وتم ترسيب ما يقرب من 34 مليار طن من الصخور الكبيرة و320 مليون متر مكعب من الرمال في البحر.

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وتضم الجزر محاكاة لمدن أوروبية عريقة مثل البندقية وسان بطرسبورغ والسويد وألمانيا وسويسرا وغيرها، باستيعاب يصل إلى 16 ألف سائح.

قال جوزيف كليندينست، رئيس مجموعة كليندينست المسؤولة عن المشروع: "نريد أن يأتي الناس ويستمتعون بعطلة أو إقامة، أو إجازة، وتجربة أفضل الثقافات الأوروبية"، مشددًا على أن المشروع يهدف إلى أن يكون مكانًا للسياحة و"ليس للعيش بشكل دائم".

ويتضمن العمل في المجمع 13 فندقًا ومنتجعًا، وأكثر من 4000 بيت من أجل العطل، ويتميز بمناطق جذب مثل قصور الواجهة البحرية والمنازل العائمة.