شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت من الخليل خمسة فلسطينين من بلدة يطا جنوب المحافظة، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم، ومن بلدة الشيوخ، اعتقلت شخصين أخرين، وداهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة دورا وفتشتها، كما اقتحمت بلدة بني نعيم.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس، ثلاثة شبان من بلدة العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وداهمت عدة منازل، وأربعة أخرين من البلدة القديمة
وفلسطينين آخرين جرى اعتقالهما من بلدة بيت عنان.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة بيت فوريك شرق المدينة، علما بأنه يعاني من مشاكل صحية في الأعصاب، كما اعتقلت ثلاثة من بلدتي دير أبو ضعيف، وقباطية .. وفي طوباس، اعتقلت فلسطيني يبلغ من العمر (60 عاما) بعد مداهمة منزله في المدينة وتفتيشه، إضافة إلى اعتقال فلسطيني من على حاجز عسكري قرب البحر الميت، واثنين آخرين من بلدتي دير أبو مشعل وكفر نعمة برام الله والبيرة.
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