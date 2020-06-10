شكرا لقرائتكم خبر عن 36 حالة وفاة و3717 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية قفزة جديدة فى تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 على أساس يومي، وأعلنت وزارة الصحة فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، تسجيل 3717 إصابة جديدة بكورونا ليرفع عدد الإصابات الكلي إلى 112.288 حالة، بينما توفى 36 حالة ليرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 819 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 1615 حالة تعاف ليرفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 77.954.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 3288 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل مجموع الحالات 108571، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1815 حالة شفاء جديدة و37 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 76339 ومجموع الوفيات إلى 783 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 31449 منها 1686 حالة حرجة، وذلك وفق البيان اليومى لوزارة الصحة السعودية.

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ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.2 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3.5 ملايين حالة حول العالم.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.