شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بأريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة أريحا والأغوار، وعن 6 حالات تعاف فى محافظتى القدس والخليل، وأضافت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عاماً، وكانت مخالطة لحالة مرضية سابقة، موضحة أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى صباح اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية. وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بأريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.