تقرير حقوقى يمنى: مقتل وإصابة 22 مدنيا فى تعز خلال مايو الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حقوقى يمنى عن مقتل وإصابة 22 مدنياً فى محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، خلال شهر مايو الماضى، وأفاد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقريره الشهري، وفقا لقناة /العربية الحدث/ الإخبارية، بأنه وثق مقتل 8 مدنيين، بينهم امرأتان، وإصابة 14 مدنيا، بينهم امرأة و5 أطفال، تورطت عدة أطراف فيها، على رأسها ميليشيا الحوثي الانقلابية. كما وثّق التقرير 34 حالة انتهاك طالت المدنيين بمحافظة تعز في مايو، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء وتضرر مبان وأملاك خاصة جراء القصف الحوثي. ولفت إلى أن المناطق السكنية التي طالها قصف الميليشيات الحوثية بشكل مكثف بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة هي شرق مدينة تعز، وحي الشماسي بصالة، وقرية أثاور بحيفان.مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية كثفت قصفها المتعمد لمستشفيات المحافظة، وخصوصاً مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري، كما منعت دخول الأدوية والمستلزمات الصحية إليها، متسببةً بكارثة صحية طوال السنوات الماضية والتي أدت إلى انهيار هذا القطاع المهم في المحافظة.

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