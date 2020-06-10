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فتح منصة جديدة لعمليات الصرافة تابعة للبنك المركزى اللبنانى فى 23 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء، إن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو  في إطار جهود لتوحيد سعر الدولار في السوق الموازية.

وفي تعميم، قال البنك المركزي إن الصرافين المرخصين سيدخلون تعاملاتهم في تطبيق رقمي وإن المبيعات يجب أن تتماشى مع نطاق سعري للدولار متفق عليه مع المصرف المركزي.

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وكان قد قال مصرف لبنان المركزى، إنه سيلبى 90 فى المئة من الحاجات الدولارية للشركات الصناعية التى تحتاج إلى استيراد مواد خام، وذلك فى إطار خطوات لمحاولة تخفيف نقص حاد فى الدولارات.

 

وانهارت العملة اللبنانية، فى سوق موازية أصبحت المصدر الرئيسى للتمويل ويجرى تداولها فوق 4000 ليرة للدولار مقابل السعر الرسمى للبنك المركزى البالغ 1507.5 والمتاح فقط لواردات الأدوية والوقود والقمح.

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