شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تعلن وقف الإنتاج في حقل الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، وذلك بعد قيام كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الليبى، بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج في الحقل من جديد، بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.

وأكدت المؤسسة، أن هذا عمل خطير بحق الشعب الليبي ومصالحه، ويظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها.

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وأشارت، إلى أنها ستقوم بملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم، ويجب أن يدفع كل من يعمل على تدمير الاقتصاد ومستقبل البلاد ثمن جرائمه.