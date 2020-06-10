شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى آخر 5 حالات مصابة بفيروس كورونا بأحد المستشفيات الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت آخر خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد قسم العزل بمستشفى "الملك المؤسس " بالأردن، بعد تماثلها للشفاء، وقال مدير عام المستشفى ، الدكتور محمد الغزو -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء، إنه بخروج آخر خمس حالات بعد تماثلها للشفاء التام، لم يتبق بالمستشفى أي مصاب بالفيروس او حالة موجودة بقسم العزل الصحي احترازيا، لافتا إلى أن الحالات التي غادرت المستشفى اليوم انتقلت للحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما ، حسب البرتوكول الصحي المعمول به.

ودعا إلى اتخاذ مزيد من الحرص والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي، اضافة الى اتخاذ جميع وسائل واحتياطات السلامة العامة للوقاية من الفيروس .

يذكر أن اجمالي عدد الاصابات التي سجلت بالأردن منذ اكتشاف فيروس "كورونا " المستجد بلغ حتى اليوم 831 اصابة، وتوفي منها 9 حالات.



وكان الملك عبدالله الثانى، أكد أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا- حتى اللحظة - بأقل الخسائر، بخاصة عندما نقارن وضعنا بالإقليم والعالم، موضحاً أن المرحلة الجديدة هي كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نبه الملك عبدالله، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء "إذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة واتباع الإجراءات المطلوبة، فإن إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة".

وأكد أن الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة ستسرع في تعافي الاقتصاد، مُشدداً على أن حماية المواطن ومعيشته ومستقبله مرتبطة بمدى التزامنا جميعاً.

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كما أكد أهمية عدم الاستهانة بتبعات "كورونا" والاعتقاد بأن "الموضوع أصبح وراءنا"، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات والتعليمات وتكثيف التوعية الصحية.

ولفت الملك، إلى الآثار السلبية التي قد تنتج عن عودة إغلاق البلد في حال فقدان السيطرة على انتشار وباء كورونا، وهو ما سيعيدنا إلى الوراء.

ووجه الملك الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذ من أجل حماية الاقتصاد الوطني وشرحها للقطاعات المختلفة، لكي يطمئن المواطن بأن غداً سيكون أفضل.

وأشاد الملك بالالتزام الذي شوهد بعد إعادة فتح دور العبادة وقال "الجدية مهمة جداً وأطلب من الجميع العمل بالدقة التي نريدها".