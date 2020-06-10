شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط أشخاص يتاجرون فى العبوات المتفجرة شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني عن ضبط مجموعة من الأشخاص في مدينة طرابلس (شمالي البلاد) لقيامهم ببيع والإتجار في العبوات المتفجرة التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وأنه جرى إحالتهم إلى القضاء العسكرى المختص لاتخاذ اللازم قانونا بحقهم. وذكر الجيش اللبناني – في بيان اليوم الأربعاء – أن جهاز مخابرات الجيش ضبط 3 أشخاص، من بينهم متهم سوري الجنسية، وأن العبوات المتفجرة التي كانت بحوزتهم كانت ستُستخدم في عملية إرهابية تستهدف مجرى نهر أبو علي (شمالي البلاد) .

وأضاف أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات بسعيهم إلى بيع تلك العبوات والتي كانت تستعمل في المعارك المسلحة التي جرت بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في الشمال اللبناني قبل سنوات، كما تبين أن أحدهم ينشط في تجارة وتهريب الأسلحة الحربية.



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