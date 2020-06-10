شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن تدمير منظومة دفاع جوية تركية وإسقاط طائرة مسيرة فى جارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني الليبي عن تنفيذ عمليات عسكرية في محاور شرق مصراتة، وشنت طائرات الجيش غارات جوية على مواقع المرتزقة الأتراك.

وقال الجيش الليبي فى بيان أوردته قناة العربية: تم تدمير منظومة دفاع جوية تركية في محيط بوقرين، وإسقاط طائرة مسيرة تركية قرب منطقة جارف.

وفى وقت سابق، اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا الدولة العضو فى حلف الناتو، باستغلال عضويتها فى الحلف العسكرى للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقى دول حلف الناتو أية مصلحة في ذلك.

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وأشار الجيش الوطني الليبي فى بيان له إلى أن تركيا تهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي ودول حوض المتوسط، متسائلا عن موقف حلف شمال الأطلسي حول ما يجرى في ليبيا وإمكانية تورطه فى حرب لدعم تركيا فى مبادرتها.