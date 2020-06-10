وزير لبنانى: إعادة فتح المطار مطلع الشهر المقبل مع إجراءات وقائية من كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأشغال والنقل في لبنان ميشال نجار، إنه سيتم في غضون يومين تحديد الموعد النهائي لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).. مرجحا أن يكون الموعد التقريبي مطلع شهر يوليو المقبل، على أن تتخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار وباء كورونا.

وأشار وزير الأشغال اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم – إلى أن عملية فتح المطار لن تكون بصورة كاملة دفعة واحدة، حيث ستكون نسبة الاستيعاب لحركة الطيران أقل من السابق، حفاظا على السلامة والصحة العامة، وذلك على غرار بقية المطارات في العالم مع متابعة القادمين إلى لبنان.

وأكد أن المطار في لبنان يمثل أحد المرافق الأساسية الأكثر أهمية للاقتصاد، وأن اقتصاد البلاد يرتبط به بشكل كبير، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية مع أي تحرك أو خطوة من شأنها تحريك الدورة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة. مضيفا: "أصبح هناك في الوقت الراهن ترابط بين الصحة والاقتصاد في ظل وباء كورونا".

ودعا وزير الأشغال السياح العرب إلى المجيء إلى لبنان عقب فتح المطار، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت لبنان واحدا من الدول الآمنة من وباء كورونا، في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية المعنية والحكومة ككل لمنع تفشي الوباء في البلاد.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أغلقت مطار بيروت وعلقت حركة الطيران منذ شهر مارس الماضي في إطار التدابير التي اتخذتها تحت مسمى "حالة التعبئة العامة" للحد من انتشار وباء كورونا.