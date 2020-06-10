شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير خارجية قطر يعترف: "الجزيرة" جزء من الاستقطاب المشبوه فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير خارجية قطر، فى فخ الاعتراف بأن شبكة قنوات الجزيرة هى جزء من حالة الاستقطاب التى يعانى منها الخليج، وذلك فى الحوار الذى أجراه مع الجزيرة بمناسبة مرور ٣ سنوات على المقاطعة العربية لقطر.

ووفقا لفيديوجراف أعدته منصات معارضة للنظام القطرى، فإن محمد بن عبد الرحمن اعترف بالدور المشبوه للجزيرة فى الأزمة الخليجية٠

وتضمنت تصريحات محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، التأكيد على أن وسائل الإعلام تلعب دورأ فى حالة الاستقطاب الحادثة فى الخليج واضاف:"أنا لا أقول هذا لأنى على الجزيرة فالجزيرة للأسف جزء من هذا الاستقطاب".

وأشار الفيديوجراف إلى أن حوار وزير خارجية قطر فضح ازدواجية الخطاب السياسى للنظام القطرى ،حيث يعلن تجاوزه لازمة المقاطعة فى العلن ،بينما يطرق فى السر جميع الأبواب لإنهاء المقاطعة دون اى نية للتراجع عن سياسات قطر العدائية لجيرانها العرب ،حيث أجرى تميم بن حمد أمير قطر زيارات الى عمان والكويت من أجل إطلاق مبادرة تهدف الى الصلح مع قطر.

Advertisements

كانت الأيام الماضية قد شهدت مرور ٣ سنوات على ذكرى إعلان الدول العربية الأربعة :مصر والبحرين والسعودية والإمارات مقاطعة قطر ووضع مجموعة من الشروط لاستئناف عودة العلاقات.