شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: تسجيل 3717 إصابة جديدة منها 1317 حالة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 1615 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 36 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة أنها رصدت آلاف الإصابات بسبب تصرفات كان يمكن تجنبها مثل التجمعات والذهاب إلى الأماكن المزدحمة، ناصحة بارتداء الكمامة وترك مسافة آمنة.

الأرقام التراكمية لحالات كورونا في المملكة:

– إجمالي الإصابات 112.288 حالة.

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– مجموع حالات التعافي 77.954 حالة.

– إجمالي الوفيات 819 حالة.

– الحالات النشطة 33.515 حالة.

-الحالات الحرجة 1693حالة.