شكرا لقرائتكم خبر عن لقائدي المركبات.. تحذير من الاحتفاظ بـ6 مواد داخل السيارة خلال الصيف (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح حساب الإدارة العامة للمرور على موقع “تويتر”، قائدي المركبات بضرورة عدم الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال لتفادي وقوع حريق – لا قدر الله-، وذلك مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وأضاف حساب المرور في “انفوجراف” أنه مع ارتفاع درجات الحرارة فلابد التأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة، تفادياً لوقوع الحريق، مثل (العطور – وعبوات الغاز- ومعقمات اليدين- والعبوات المضغوطة- والولاعة – والبطاريات وبنوك الطاقة). Advertisements

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