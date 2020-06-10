شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج خلال 12 ساعة.. تعرّف على آلية عمل «المختبر الهوائي» بالمدينة للكشف عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مدير إدارة المختبرات بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عمر الحازمي، أن وتيرة العمل في المختبر الهوائي للحد من انتشار كورونا، تسير بشكل انسيابي منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي لدعم الجهود الصحية وإجراءات المسح الميداني اليومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المختبر استقبل ما يقارب 6 آلاف عينة منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي وحتى أمس – وفقاً لـ”اليوم”-.

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وأوضح أنه جرى فحص العينات وإظهار نتائجها في وقت وجيز، لافتاً إلى أن العينات تصل يومياً إلى المختبر الهوائي وبشكل تصاعدي، فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمختبر ما يقارب 10 آلاف عينة يومياً يمكن استقبالها وفحصها.

وتابع الحازمي أن المختبر الهوائي يستقبل العينات من مركز الفحص الموسّع وكذلك من المختبر الإقليمي بالمنطقة بصفة يومية، ليتم فحصها بواسطة أجهزة الفحص الحديثة يباشرها كوادر وطنية مؤهلة، مبيناً أن المركز شكّل نقلة نوعية في إجراءات الفحص والرصد وإظهار النتائج خلال 12 ساعة.