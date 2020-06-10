شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُصدر دليلاً إرشادياً للوقاية من الإصابة بـ«كورونا».. التفاصيل الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏أصدرت وزارة الصحة دليلاً إرشادياً حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وذلك عند الخروج من المنزل أو الذهاب إلى العمل أو المسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق .

وتناول الدليل الذي نشرته “الصحة “عبر منصتها التوعوية “عش بصحة” وحسابها الرسمي بموقع “تويتر”، توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال على رقم (937) عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس.

وحثت الوزارة على أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو استخدام معقم اليدين ، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين.

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وأكدت على ضرورة الالتزام بآداب السعال والعطاس وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات ، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

وتضمن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات، في حين أكد الدليل على الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة استلام الطلبات عند التوصيل.

وأوضح الدليل الخطوات الواجب إتباعها من قبل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرض للإصابة، كما اشتمل الدليل على عدد من الخطوات للعناية بالأطفال في هذه الجائحة.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي (

كيف أحمي نفسي من كورونا؟

نشارككم دليل شامل لتوصيات داخل وخارج المنزل #نعود_بحذر — عش بصحة (@LiveWellMOH) June 7, 2020

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