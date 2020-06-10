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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آبل تعترف بأحدث مشاكل أيفون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أبلغ مستخدمون لأجهزة "آيفون" و"آيباد" عن مشكلة تقنية جديدة، مما وضع شركة "أبل" المنتجة في دائرة الانتقادات مرة أخرى.
فقد كشفت تقارير صحفية أن بعض مستخدمي منتجات "أبل" يعانون مشكلة في الشاشة، التي تتحول إلى لون أخضر غريب، إما بشكل مؤقت مع الإضاءة الخافتة أو عند إلغاء قفل الهواتف، أو حتى بشكل دائم لدى آخرين.
ويبدو أن المشكلة بالنسبة لبعض المستخدمين سببها تحديث iOS، لكن بالنسبة لآخرين تم قبولها من قبل شركة "أبل" كخطأ في صلب الأجهزة يتطلب تغيير الشاشة، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية" عن مجلة "فوربس".
وتعد هواتف "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" الأكثر تضررا، رغم وجود تقارير تشير إلى المشكلة ذاتها في هواتف "آيفون X"، والعامل المشترك بين هذه الأجهزة هو شاشات "OLED".
علاوة على ذلك، أفاد بعض مالكي "آيفون" أن المشكلة ظهرت لأول مرة مع تثبيت نظام التشغيل iOS 13.4، وتفاقمت مع تحديثات iOS 13.5 وiOS 13.5.1، في حين أفاد بعض المشترين الجدد أن المشكلة كانت موجودة مع بدء تشغيل الهواتف.
ويقول مستخدمو الهواتف المتأثرة، إن المشكلة لا تزال موجودة في الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيلiOS 13.5.5، لذا فإن الجدول الزمني للإصلاح غير معروف، إما من خلال تحديثات نظم التشغيل أو عبر استدعاء الأجهزة.
لذلك لم يتم كشف السبب الحقيقي وراء المشكلة، علما أن "أبل" أقرت بالخلل في بعض الحالات، ووافقت منافذ التوزيع التابعة لها والبائعون الرسميون على استبدال الشاشات بموجب الضمان.
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