السعودية تحسم الأمر بشأن إعادة فتح سفارتها في سوريا... فيديو

وقال المعلمي في حديث مع ""RT، إن العلاقات بين الرياض ودمشق ممكن أن تعود ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا انتهت الأزمة السورية وتم التوافق بين فصائل الشعب السوري على التوجهات المستقبلية في البلاد.

وحول إمكانية فتح سفارة المملكة في دمشق على غرار الإمارات، قال المعلمي إنه "لا توجد حاليا خطوة مشابهة في الأفق القريب لأن الوقت لم يحن بعد".

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وكان وفد من سوريا، زار دولة الإمارات، وذلك بعد أن أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق.

وأقيم في أبو ظبي ملتقى القطاع الخاص السوري الإماراتي بمشاركة رجال أعمال سوريين، حسب وكالة الأنباء السورية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي، محمد ثاني مرشد الرميثي إن "الملتقى يأتي في إطار تنمية العلاقة الإيجابية بين القطاعين الخاصين في سورية والإمارات لإقامة استثمارات مشتركة".