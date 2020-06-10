من هي نجود الخبيري التي شغلت السعوديين بوفاتها؟

وتداول مستخدمو "تويتر"، اليوم الأربعاء، نبأ وفاة الخبيري، التي تعمل في أحد مستشفيات المدينة المنورة، مشيرين إلى وفاتها بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ومعبرين عن شعورهم بالحزن الشديد على وفاتها.

ووفقا للمعلومات المتاحة عنها، فإن نجود الخبيري، هي من الممرضات التي ظلت في المستشفى طوال الأوقات الماضية لأداء عملها في رعاية من أجل رعاية المرضى، وتسبب نبأ وفاتها في حالة حزن كبير بين السعوديين، الذين أكدوا أنها تركت السيرة العطرة، وأنها كانت من افضل الممرضات في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبعض التقارير الإخبارية، فإن الخبيري كانت من أكثر العاملين في الأطقم الطبية نشاطا وكانت تحب دعم المرضى معنويا وطبيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 411 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.