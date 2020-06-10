توقف الإنتاج في حقل "الفيل" النفطي الليبي

وذكرت المؤسسة والمهندسان أن جماعة مسلحة أغلقت الحقل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الثلاثاء، حالة القوة القاهرة على الصادرات من حقلها النفطي العملاق "الشرارة"، بعد أن أوقفت جماعة مسلحة الإنتاج في الحقل بعد أيام من إعادة فتحه.
وقالت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة "رويترز": "مجموعة مسلحة... دخلت حقل الشرارة قادمة من سبها وأشهرت الأسلحة بوجه العاملين العزل مجبرة إياهم على إيقاف الإنتاج بالحقل".
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