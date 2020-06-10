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وأوضحت النقابة أن غالبية الإصابات كانت في العاصمة العراقية بغداد، كما توقعت ارتفاع عدد الإصابات في الأيام المقبلة.
وأشارت النقابة إلى أن عدد المصابين الذكور مثل نسبة 61.2% من إجمالي المصابين بعدد 200 طبيب، بينما بلغت نسبة الإناث 38.8% بعدد 124.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
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الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أطباء العراق: إصابة 324 طبيبا بكورونا منذ تفشي المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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