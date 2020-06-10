وأشار الكاظمي في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن "الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث" في الماضي، بحسب موقع "رووداو" العراقي .
وزار الكاظمي مدينة الموصل في ذكرى احتلالها من قبل عصابات "داعش" الإرهابية.
وعقد رئيس الوزراء فور وصوله إلى الموصل اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر عمليات نينوى، وأكد عدم تكرار ما حدث عام 2014، مشددا على وجوب حماية المواطنين.
وأكد الكاظمي أن "تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة".
وتابع: "نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق: نواجه تحديات كثيرة ويجب عدم تكرار ما حدث عام 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.