ملك الأردن يتخذ قرارا بشأن منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية

وكتب الملك على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "اعتزازاً بجهود نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديراً لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن حمى الوطن، أمرتُ بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في نهاية خدمتهم. وكل عام وأنتم بخير".

​ويأتي الأمر الملكي الأردني في ظل احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش. وهنأ الملك، صباح الأربعاء، الأردنيين بذكرى المناسبتين.

​وغرد الملك على "تويتر": "في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء".