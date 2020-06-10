وصول منظومات دفاعية بريطانية للسعودية

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نصر المجالي: أعلنت المملكة العربية السعودية، على لسان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عن وصول قوات عسكرية ومنظومات دفاعية إلى المملكة، وقال إنه وجه الشكر للمملكة المتحدة في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع بن والاس.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إنه أجرى اتصالات هاتفية مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، وهو سفير سابق في وواشنطن وطيار مقاتل في سلاح الجو الملكي السعودي: إنه "نقل شكر الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكومة البريطانية، على إرسالها قوات ومنظومات دفاعية إلى المملكة؛ من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".

ودأب المسؤولون البريطانيون على مدى السنين على تأكيد التعاون الأمني والعسكري والاستخباري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية وتأكيد التحالف معها وتأصيل التعاون الوثيق بينهما لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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تقليص أميركي

ولم يذكر المسؤول السعودي تاريخ إرسال القوات أو وجود صفقة بين الرياض ولندن بخصوص إرسال منظومات دفاعية. حيث يأتي ارسال المنظومات البريطانية بعد أيام من معلومات نقلتها صحيفة (وول ستريت جورنال)، قيل فيها إن "الولايات المتحدة ستقلّص حجم قواتها في السعودية وستسحب 4 بطاريات صواريخ من طراز باتريوت".

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، إن ما سيجري مجرد أعمال روتينية في إدارة قواتها، مؤكدين استمرار التعاون مع السعودية والعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية.

وفي مارس الماضي، قالت صحيفة (الغارديان) البريطانية، إن السعودية اشترت أسلحة بريطانية بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليارات إسترليني (6 مليارات دولار)، منذ دخولها لمساندة الحكومة الشرعية في الحرب اليمنية عام 2015.