بعد غياب 3 أشهر.. "حي على الصلاة" تصدح بمساجد الكويت

الكويت / الخليج 365

فتحت مساجد الكويت، الأربعاء، أبوابها لاستقبال المصلين؛ بعد أن عاد لأذانها نداء "حي على الصلاة" بعد انقطاع دام نحو 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأدت أعداد كبيرة من المواطنين صلاتي الفجر والظهر في نحو 830 مسجدا بعموم البلاد، وفق إجراءات استثنائية أهمها أداء الصلاة بالكمامة، والتباعد مسافة متر ونصف تفصل بين الشخص والآخر، وفق مراسل الخليج 365.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، في تصريحات صحفية سابقة، إن "الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم كافة المساجد في المحافظات، لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار الفيروس".

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وأوضح العفاسي أن الوزارة جهزت المساجد وفق الشروط والتعليمات التي أقرتها الجهات الصحية في البلاد، إضافة إلى فتوى هيئة الوزارة.

وأعلنت الكويت في 13 مارس/آذار الماضي إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد؛ كإجراء احترازي لمنع تفشي "كورونا" في البلاد.

وآنذاك، شمل الأذان عبارة "صلوا في رحالكم (منازلكم)" عوضا عن نداء "حي على الصلاة".

وحتى الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 33 ألف و140 إصابة بكورونا في البلاد، بينها 273 وفاة و22 ألف و162 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.