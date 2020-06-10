غزة... حماس تنظّم وقفة بالذكرى الـ 53 لاحتلال القدس

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، الأربعاء، وقفة، بمناسبة مرور 53 عاماً، على احتلال إسرائيل لمدينة القدس الشرقية، خلال حرب عام 1967.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت أمام مقر منظمة "الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (يونسكو) في غزة، لافتات تؤكد على تمسكهم بـ"القدس" كـ"عاصمة للدولة الفلسطينية".

وقال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، في كلمة له خلال الوقفة "راهن العدو الصهيوني على عامل الزمن، واعتقد أنّه كفيل بتدجين العقلية الفلسطينية، وعوّل على فكرة أن الكبار يموتون والصغار ينسون، لكنّنا اليوم نقتل كلّ تلك المعتقدات، من التأكيد على أنّ قضيتنا حاضرة في قلوبنا وعقولنا".

وأضاف إنّ الشعب الفلسطيني يؤكد على أنّ مدينة القدس "لا تقبل القسمة على اثنين، فهي إرث ديني وتاريخي للشعب الفلسطيني".

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وفي كلمةٍ مسجلة، أذيعت خلال الوقفة، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إنّ "قضية القدس، وعلى الرغم من كلّ الأوضاع المتقلبة في المنطقة، موجودة في وعي الشعوب الحرّة".

وأضاف إن "المرابطين في المسجد الأقصى وعلى الرغم من مرور 53 عاماً على احتلاله خلال حرب 1967، ما زالوا صامدين في أماكنهم، مدافعين عن حقوقهم المشروعة".

واحتلت إسرائيل القدس، خلال حرب يونيو/حزيران عام 1967.

ومنذ احتلالها، تتعرض مدينة القدس الشرقية، بصورةٍ دائمة للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولات التهويد، وطرد سكانها الفلسطينيين.

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