سلاح الجو التركي يحيّد 8 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة / فردي توركتان / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 8 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات على أوكارهم بمنطقتي زاب وهفتانين، شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "عازمون ومصممون على مواصلة تدمير مخابئ منظمة بي كا كا الإرهابية شمالي العراق".

وأشار البيان إلى تحييد 8 إرهابيين من المنظمة في غارات جوية مباغتة بعد رصدهم في منطقتي زاب وهفتانين.

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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