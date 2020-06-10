- 1/2
- 2/2
أنهت أمانة منطقة عسير نحو 99% من أعمالها بمشروع سفلتة وارصفة وانارة أربع مخططات بقيمة اجمالية بلغت 12.175.850 مليون ريال صرح بذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا بأن أعمال السفلتة و الانارة شملت مخططات القارية و الجليحة و ال علي و المسقي .
وقال الحميدي أن هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الأمانة تسير وفقا للخطة والاستراتيجية التي تم وضعها لأنهائها وفقا للعقود المعتمدة .
مشددا على ان الأمانة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة لافتا الى أن وكالة التعمير و المشاريع بالأمانة تقوم بعمل التصاميم اللازمة , فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم , والتقييم بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة أنحاء منطقة عسير في ظل دعم و متابعة من قبل سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تنهي 99% من مشاريع السفلته و الإنارة في 4 مخططات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.