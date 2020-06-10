خطة عمل للجنة التطوع الصحي بتعليم وادي الدواسر

استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة في تطبيق شعار نعود _بحذر لضمان سلامة العاملين في القطاع العام والمجتمع السعودي ككل والحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . وتفعيلاً لتوجيهات وزارة التعليم وحرصها على تطبيق الاحترازات الوقائية داخل المنشآت الحكومية ومقرات العمل ونشر التوعية المجتمعية بأهمية التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات الصحية والأمنية، وكذلك التعاون مع الجهات الحكومية من خلال فريق التطوع الصحي، فقد تشكيل لجنة التطوع الصحي في وقت سابق بتوجيه من مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري الذي أكد على أهمية تفعيل الخطط الوقاية وتنفيذها وإقامة عدداً من البرامج والفعاليات بالاشتراك مع الجهات الرسمية المعنية لتثقيف المتطوعين المشاركين , وتدريبهم على ممارسات التطوع المجتمعي ، ليكونوا على أهبة الاستعداد لأي مواجهة طارئة قد تحدث في الأيام القادمة لا سمح الله .

وقد استقبلت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ممثلة في لجنة للتطوع الصحي برئاسة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ / عايض مجلي آل مجلي طلبات الراغبين من منسوبيها في التطوع الصحي ممن لديهم الخبرات الكافية للاستفادة من خدماتهم في تطبيق البروتوكولات الوقاية التي أقرتها وزارة الصحة وتنفيذها على أرض الواقع داخل أروقة الإدارة والمباني التابعة لها أو مع الجهات المعنية خارجها .والمساهمة في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال الاحتياج، وفق خطة عمل تتضمن العديد من المبادرات والأفكار والمساهمات المجتمعية في مجال التطوع الصحي والإرشاد الأسري والبرامج والفعاليات التوعوية وبرامج إعلامية موجهه تشمل جميع فئات المجتمع.