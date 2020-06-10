المخرج البحريني “خالد الرويعي” ضيف فنون أبها

تواصل جمعية الثقافة والفنون بأبها فعاليات مبادرتها فنوننا في منازلنا حيث ستنظم مساء السبت أمسية بعنوان في فضاءات الدراما و المسرح يتحدث فيها الكاتب والمخرج البحريني خالد الرويعي ويديرها الناقد والمخرج المسرحي نايف البقمي وذلك عبر الإتصال المرئي.

واوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية تناقش بشكل عميق وحيوي الدراما والمسرح في تجربة خليجية مشتركة، تعمل على إبراز رقي وحسن تجارب المبدعين في كل مكان، مشيدا بتجربة الضيف الثرية في الكتابة والإخراج التي انتجت إبداعات جذبت المتلقي للفن البحريني واكدت على تميزه.

واشار السروي أن الأمسية ستكون في قالب متجدد يجمع بين الحوار الشخصي من مدير الأمسية، والحوار الجماعي لتلاقح الأفكار وتبادل وجهات النظر وانعاش الحوار الإبداعي.