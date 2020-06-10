الوطن لايقبل القسمة على اثنين !!

شد انتباهي صورة متداولة عبر الواتس اب وهي لبطلين (أب وابنه )من جنودنا البواسل المرابطين على الثغور وفي الصفوف الأمامية لدحر أعداء الدين والعقيدة والوطن….

نعم إنه وطنٌ يستحق من الجميع التضحية …..

فمهما تعاقبت الأجيال فهي تتوارث حب الوطن والأنتماء له والتضحية دون ترابه الطاهر ….

وتقديم الروح وهي أغلى مايملك الإنسان في سبيل أمنه واستقراره…..

وماهذه الصورة إلا تكرار لما مضى من الزمن…..

فاجدادنا ضحوا بأنفسهم في سبيل فتوحات هذاالوطن الغالي مع المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله ….

وههي الأجيال تتعاقب لهذا الشرف الذي لايناله سوى الشرفاء …..

وهي منزلة عظيمة في جنات الخلد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد)

فهل هناك شي أعظم من منزلة الشهيد يوم القيامة ؟!!!!

خاتمة :

يقول شوقي :

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وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي

بقلم : مسلط البقمي