النجمة نيللي كريم تؤكد خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت النجمة المصرية نيللي كريم، خطوبتها على رجل الأعمال المصري عمر إسلام من خلال تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام بعد صورة نشرتها تسببت في حيرة الجمهور.

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وحسمت النجمة المصرية الجدل الذي أحاط بها الفترة الماضية، وأقيم حفل عائلي اقتصر على 4 أفراد من كل عائلة، احتراماً لإجراءات الوقاية من كورونا التي تتخذها مصر، والزواج نهاية الصيف الجاري.

يشار إلى أن نيللي كريم كانت قد نشرت صورة وهي تمسك يد شخص لكن من دون الكشف عن هويته، مؤكدة في لقاء صحفي سابق أنها تعيش علاقة حب لكنها لم تصل لمرحلة الارتباط بعد