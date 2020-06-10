شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 69 شخصاً في نيجيريا في هجوم لـ «بوكو حرام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر لرويترز، إن مسلحي بوكو حرام الإرهابية، قتلوا 69 شخصاً على الأقل ودمروا قرية في ولاية بورنو بشمال نيجيريا الثلاثاء.

وهاجم المسلحون قرية فادوما كولورام في منطقة جوبيو بولاية بورنو ظهر الثلاثاء، ووصلوا على مركبات ودراجات نارية وأطلقوا النار من أسلحة آلية ودمروا القرية وسرقوا 1200 رأس من الماشية والإبل، وأكد مقيم وعضو في فرقة العمل المدنية المشتركة وجندي نفس الرواية.

وقالوا: إن المسلحين هاجموا القرية لأنهم اعتقدوا أن السكان يتبادلون معلومات حول تحركات بوكو حرام الإرهابية مع السلطات الأمنية.

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