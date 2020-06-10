شلوان: صكوك «دبي الإسلامي» تعكس ثقة الأسواق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدر بنك دبي الإسلامي، بنجاح صكوكاً بقيمة مليار دولار بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.95% سنوياً، والذي يعادل 245 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات.

ويعدّ هذا الإصدار إنجازاً هاماً للبنك، إذ يمثل أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية بعد توقف السوق نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19، علماً بأن آخر إصدار للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تم في شهر فبراير/ شباط 2020. وأعاد بنك دبي الإسلامي فتح أبواب أسواق رأس المال الإسلامي الدولية أمام المؤسسات المالية المصدرة للصكوك في دولة الإمارات لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وجذبت الصكوك اهتمام أكثر من 170 من كبرى المؤسسات الاستثمارية التي أكدت التزامها تجاه دولة الإمارات وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص. ويعكس الإقبال الكبير على هذه الصكوك من قبل المستثمرين الدوليين نجاح بنك دبي الإسلامي في تنفيذ هذه الصفقة، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دولار، بنسبة تقارب 50% منها من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «على الرغم من اضطراب الأوضاع العالمية نتيجة لجائحة كوفيد-19، نحن سعداء بالإقبال الكبير من قبل المستثمرين العالميين، ونجاح بنك دبي الإسلامي في تعزيز جاذبيته كمصدر ائتمان عالي الجودة في سوق رأس المال مع تحقيق تغطية بنحو 4.5 ضعف للاكتتاب. تعكس هذه الصفقة بوضوح الثقة التي تضعها الأسواق العالمية في الأسس المتينة للبنك، إلى جانب ثقة المستثمرين في اقتصاد دبي ودولة الإمارات. كما يؤكد ذلك تقدير المستثمرين للتدابير الاقتصادية التي تتخذها دولة الإمارات بهدف الاستجابة للجائحة».

وتم إصدار الصكوك في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي من بنك دبي الإسلامي، والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك آي سي بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وشركة بيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.