شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بيانات منشآت أبوظبي الفندقية في نظام ترخيص الفعاليات الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أبلغت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظيي مديري المنشآت الفندقية بأنه سيتم إطلاق التحديث الجديد لنظام ترخيص الفعاليات الإلكتروني في إمارة أبوظبي، ودعت إلى التأكد من الدخول إلى النظام وتحديث بيانات الحساب الخاص بها.

وطلبت الدائرة تحديث بيانات المواقع المسجلة في النظام، وذلك لاعتمادها من قسم التفتيش.

وأشارت الدائرة إلى أهمية الالتزام باسم المستخدم الحالي الذي يتم من خلاله الدخول إلى نظام ترخيص الفعاليات الإلكتروني لأي إجراءات مطلوبة على ترخيص الفعاليات في أبوظبي.

وأشارت الدائرة إلى التعاميم السابقة التي تفيد باستمرار إيقاف جميع الفعاليات حتى إشعار آخر.

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