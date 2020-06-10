السودان يجري مباحثات مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عقد اجتماعات مع نظرائه بمصر وإثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة.

وقال الوزير عباس إن مصر والسودان وإثيوبيا ناقشوا خلال الاجتماع الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض وتحديد النقاط العالقة بشأن السد.

وأضاف أن مصر اقترحت الرجوع لنتائج اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة والذي عُقد في 21 فبراير/شباط الماضي.

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وكان حمدوك قد كشف مؤخراً عن نيته زيارة مصر وإثيوبيا قريباً لحث الطرفين على استئناف مفاوضات سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا المهمة العالقة.

وكان مجلس الأمن القومي المصري برئاسة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أمس، أن «الدعوة السودانية لاستئناف مفاوضات سد النهضة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ انطلاقها»، لكن القاهرة ستشارك في الاجتماعات لاستكشاف مدى توافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق.

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي: تأكيد مصر موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يحقق مصالح مصر، وإثيوبيا، والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها».

وطالب المجلس بتحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات، والانتهاء منها، منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة، والتنصل من الالتزامات الواردة في إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.

ونوّه البيان بأن هذه الدعوة قد صدرت في اليوم نفسه الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة، من دون التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي يتنافى مع التزامات أديس أبابا القانونية الواردة في إعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.