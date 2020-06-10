عمّان تنفي استقبال جانتس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان ”الخليج 365”:

نفى مصدر أردني مسؤول، أمس الثلاثاء، مزاعم وسائل إعلام «إسرائيلية» حول استقبال عمّان وزير جيش الاحتلال «الإسرائيلي» بيني جانتس.

ووصف المصدر ما نشر عن هدف الزيارة بتهدئة الأجواء المتوترة مع عمّان، وإرسال تطمينات بشأن تبعات قرار الضم بأنه «افتراء وفبركة مكشوفة».

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وشدد على عدم التواصل الرسمي بهذا الخصوص، وأن موقف الأردن ثابت برفض إجراءات فرض السيطرة على أجزاء فلسطينية.

ودحض المصدر ما تردد عن محاولة جانتس العمل على ثني الأردن عن تهديدات تتعلق باتفاقية «وادي عربة» إذا مضت «إسرائيل» في تنفيذ مخططها.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد أكثر من مرة أن قرار الضم «كارثي»، ويمكن أن يؤدي إلى تقويض التسوية.