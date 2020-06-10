دعوات لبنانية لوأد الفتن الطائفية ومحاسبة مستهدفي الرموز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي، إلى وأد الفتن والنعرات الطائفية الهادفة إلى ضرب أساس وجود لبنان، ولمواكبة العمل على مكافحة الفساد، فيما أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تمسكه بالاعتدال، مشيراً إلى وجود مندسين يريدون جر البلد إلى الدم، بينما تواصلت الاتصالات واللقاءات لتطويق ذيول أحداث السبت الماضي رغم أن النيابة العامة سطّرت استنابة قضائية حول مثيري الشغب في ذلك اليوم المشؤوم.واطلع عون من وزير الخارجية ناصيف حتي على الحركة الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان للتمديد لقوات «اليونيفل»، كما ردّ مشروع التشكيلات القضائية مع ملاحظاته عليها، معتبراً أن إعادة النظر في المناقلات أمر متاح ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى. من جهة أخرى، تواصلت اللقاءات والاتصالات لتطويق ذيول أحداث يوم السبت الماضي الذي وصفه البعض باليوم الأسود، واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن ما ‏حصل يوم السبت الماضي بمثابة جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس، مشدداً على أهمية حفظ السلم ‏الأهلي، ومعتبراً أن ذلك مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية، وليس فقط الحكومة، ‏لافتاً إلى أن افتعال الفتن هو بمثابة خيانة وطنية يفترض بالحريصين على البلد والناس ‏مواجهتها وإسقاط جميع مشاريع الفتنة.‏

كما أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي في دار الفتوى، تمسكه بالاعتدال، ولفت إلى أن هناك رأياً آخر في البلد، وهذا الرأي الآخر يجب أن نسمعه، معتبراً أنه يجب سماع جوع ومطالب الناس، وقال: حضرت إلى دار الفتوى لتأكيد وحدة المسلمين وأن هذا البلد هو بلد العيش المشترك وأي انزلاق إلى مكان آخر يعني تفكك لبنان، وقال إن القيادات السياسية واعية لما حصل، مؤكداً أن هناك مندسين يريدون الدم في البلد، ويجب أن نتحلى بالصبر لأن هناك من يريد أن يخرب البلد.من جانبه، أعلن ​المجلس الشرعي الإسلامي​ بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، أن «هناك من استغل ​التظاهرات​ لإشعال نار الفتنة التي لن يسمح ​المسلمون​ بحصولها، و​دار الفتوى​ أثبتت أنها استوعبت وتعاملت مع هذا الموضوع بكل رقي، ومن تعرض للسيدة عائشة لا بد أن يُحاسب والقانون يُعاقب كل من يتعرض للرموز الدينية».