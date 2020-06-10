«لائحة» ضد فرنسا تحرج تونس وجـدل بـسبـب إهـانـة بـورقـيبـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

تحول برلمان تونس إلى حلبة صراع وتشنج بسبب تعمد أحد النواب المحسوبين على التيار الاسلامي المحافظ إهانة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس وباني دولة الاستقلال.

وأثناء مداخلة له تعمد النائب راشد الخياري الذي كان من بين ممثلي «ائتلاف الكرامة» اليميني المحافظ قبل استقالته منه، بتشويه صورة بورقيبة والمس برمزيته خلال الجلسة المخصصة لمناقشة «لائحة» تقدم بها ائتلاف الكرامة لطلب فرنسا تقديم اعتذار عن الحقبة الاستعمارية.

اتهم الخياري بورقيبة بالعمالة لفرنسا رافضاً صفة المجاهد الأكبر التي وسمه بها التونسيون كما اتهمه بالتورط في اغتيال صالح بن يوسف ما أشعل موجة استنكار من النواب المحسوبين على التيارات الليبرالية.

Advertisements

ووجهت انتقادات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بسبب تجاهله الانتقادات وسماحه للنائب بالاستمرار في تقديم مداخلته ونعت بورقيبة بأوصاف مهينة.

وهدد نواب كتلة الاصلاح الوطني بمنع أي جلسة عامة ما لم يتم تقديم اعتذار من قبل الخياري وسحب مداخلته، فيما أعلنت رئيسة حزب الدستوري الحر والنائبة عبير موسي أنها لن تسمح بتحويل مداولات المجلس إلى تصفية حسابات مع بورقيبة.

وتسببت اللائحة ضد الاستعمار الفرنسي في حرج لمؤسسات الدولة مع إحجام رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ عن إبداء أي موقف تجاه مضمونها. وتتضمن اللائحة دعوة باريس إلى الاعتذار عن فترة الاستعمار المباشر «1881-1956» وما بعدها وتقديم تعويضات للدولة التونسية. وتطالب اللائحة فرنسا بالاعتذار عن «جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصّة ودعم صريح للاستبداد والديكتاتورية».

وقال رئيس الحكومة السابق علي العريض إن «طرح هذه المسألة اليوم وفي هذه المناخات لا أتوقع أن ينتج عنه غير الإضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش».