شكرا لقرائتكم خبر عن العنصرية والفوضى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لا يتوقع أن تؤدي موجة الاحتجاجات، على قوتها واتساعها هذه المرة، إلى تغيير كبير على صعيد المسألة الأساسية، وهي التخلص من العنصرية.

ما يجري في الولايات المتحدة حالياً ليس أمراً هيناً ولا حدثاً عابراً، حتى إن لم يؤد إلى تغيير جذري في المجتمع الأمريكي، فهو بالتأكيد بداية مرحلة جديدة في مسيرة القوة العظمى الوحيدة في عالم اليوم.

الاحتجاج على عنصرية الشرطة، ومؤسسات إنفاذ القانون عموماً، تجاه الأمريكيين من أصل إفريقي أو لاتيني أو آسيوي أو غيره، تتكرر منذ زمن. وكذلك التمييز بحق العرب والمسلمين موجود حتى قبل أحداث 11 سبتمبر /أيلول 2001، وليس في أمريكا وحدها؛ بل في كثير من دول الغرب، لكنه في أمريكا أكثر فجاجة أحياناً.

أتذكر حين زرت الولايات المتحدة للمرة الأولى قبل ثلاثة عقود أخذ ضابط الجوازات في مطار كنيدي بنيويورك يقلب في أوراقي (وكلها سليمة وكانت بدعوة رسمية) واستشاط غضباً حين قلت له إنه يعطلني فقط؛ لأن شكلي ولوني واسمي ينطبق عليهم «النموذج» الذي يتدربون عليه دون تفكير. مسألة من ينطبق عليه النموذج بسبب شكله، بغض النظر عن فعله، هي ما تجعل العنصرية مشكلة مؤسسية ليس فقط في الشرطة؛ بل في إدارات كثيرة أخرى.

لكن ما وسع نطاق الاحتجاجات الأخيرة لتتجاوز مسألة عنصرية الشرطة تجاه الأمريكيين الأفارقة، هو انضمام جماعات مناهضة للنازيين الجدد من البيض (منظمة معاداة الفاشية التي اتهمها الرئيس دونالد ترامب بالإرهاب المحلي)، وجماعات مناهضة الحرب وغيرها. وبالطبع دخل أنصار الحزب الديمقراطي من الليبراليين على خط الاحتجاجات. ومع اتساع النطاق بهذا الشكل، استغل بعض الفوضويين ومن ينتهزون أي فرصة للنهب والتخريب، الوضع ليحولوا بعض التظاهرات السلمية إلى أعمال نهب وعنف.

وانتشرت فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل تظهر جماعات من البيض الفوضويين يخربون، وليس فقط ما تبثه وسائل الإعلام من صور لملونين ينهبون محلات.

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للأسف الشديد لن يفيد ذلك القضية الأساسية وهي مكافحة العنصرية والتمييز، وبالتالي ستؤدي الفوضى وتسييس الاحتجاجات في الأشهر القادمة قبل انتخابات نوفمبر، إلى تمييع مسألة العنصرية. فحتى الإعلام الذي يمارس حريته في التغطية ويتوسع في تصوير ما هو مثير في الاحتجاجات، يسهم وإن دون قصد أحياناً في تحويل اهتمام الرأي العام نحو الفوضى والاستقطاب السياسي، وليس القضية العادلة التي انفجرت بسببها الاحتجاجات وهي العنصرية. لذا لا يتوقع أن تؤدي موجة الاحتجاجات، على قوتها واتساعها هذه المرة، إلى تغيير كبير على صعيد المسألة الأساسية، وإنما الأرجح أنها ستزيد الانقسام في المجتمع الأمريكي وتفتح باباً أمام مزيد من فورات الفوضى، بما لها من أضرار سياسية ومجتمعية.

وعلى الرغم من كل ذلك، ستبقى أمريكا في المدى القريب على الأقل أكثر المجتمعات مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات والانتفاضات من الخارج والداخل؛ تلك المرونة هي التي تجعل الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم حتى الآن. بالطبع، هذه الأحداث الأخيرة واحتمال تكرارها المرجح بشكل أو بآخر، ينال من تلك المرونة والحيوية، لكن في ظل ما يشهده العالم كله من تراجع على مستويات عدة، تظل أمريكا في المقدمة طالما لا توجد قوة أخرى تتقدم على كافة صعُد النشاط البشري لمجتمعها لتصل إلى مكانتها أو تسبقها.

تبقى المشكلة الأخطر وهي أن المجتمعات مثل أجسام البشر، لا تسير دائماً «حسب الكتاب» والنظريات والنماذج. وبالتالي يمكن لحدث أو تطور ما، أن يخرج عن السيطرة وترتفع حدته بشكل مفاجئ ليقود إلى نتائج غير متوقعة.

يصعب تصور ذلك الاحتمال الأخير بشأن الاحتجاجات الحالية في أمريكا، وإن كان البعض من باب «التفكير بالتمني» يراها شبيهه بأحداث ما سمي «الربيع العربي» في 2011، فإن المقارنة غير منطقية تماماً. فأمريكا تختلف جذرياً حتى عن أوروبا الوسطى والشرقية التي شهدت ثورات ملونة في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، فما بالك بمدى اختلافها عن عالمنا العربي المختلف أصلاً عن بقية العالم.

في الأغلب ستظل العنصرية في أمريكا، ولن تشهد تحسناً كبيراً نتيجة هذه الاحتجاجات، وربما تأخذ موجات الفوضى في التكرار لأسباب مختلفة. ومن العوامل التي تسهم في تعزيز ذلك الاحتمال، فقدان الجماهير الثقة في السياسة، وفي العالم بشكل عام، وفي المجتمعات الغربية الديمقراطية بالأخص.

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